Le patron du numérique de l’Etat va quitter ses fonctions

Transformation numérique

Publié le 09/12/2021 • Par Alexandre Léchenet Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Après trois années à la tête de la Direction interministérielle du numérique de l'Etat, Nadi Bou Hanna vient d'annoncer son départ pour janvier 2022. Les associations d'élus parties prenantes du programme Transformation numérique des territoires font le bilan et expriment leurs attentes pour la suite.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le directeur interministériel du numérique, Nadi Bou Hanna, va quitter ses fonctions après trois ans à la tête de la Dinum . « Ce départ a été évoqué depuis plusieurs semaines avec le gouvernement et annoncé aux agents de la direction le 7 décembre en effet. Il interviendra début 2022 », a indiqué la Dinum à la Gazette, confirmant les informations du Monde et d’Acteurs Publics sur le sujet. Les deux journaux ont par ailleurs enquêté sur ses méthodes de management et sur des situations de souffrance au travail.

Les relations n’ont pas toujours été simples entre Nadi Bou Hanna et les collectivités, selon les associations d’élus parties prenantes du programme Transformation numérique des territoires. Ce qui ne les empêche pas de s’interroger sur le profil du successeur de Nadi Bou Hanna.