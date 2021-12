Eau : les Français satisfaits par les services publics, mais inquiets

Qualité de service

Publié le 09/12/2021 • Par Fabienne Nedey • dans : actus experts technique, France

L’édition 2021 du baromètre « Les Français et l’eau » fait le point sur des perceptions sur le service public qui ont largement évolué depuis 25 ans. Qualité, prix, confiance, risques de pénuries, changement climatique, l’étude balaie large. La crise sanitaire qui dure depuis bientôt deux ans semble avoir renforcé leur attachement au service public.

Le Centre d’information sur l’eau (CIEau) a présenté, le 7 décembre 2021, les résultats de son baromètre annuel, « les Français et l’eau ». 3 400 personnes, issues d’un échantillon national représentatif de la population, ont été interrogées au début de l’été. C’est le vingt-cinquième exercice du genre et le constat de l’évolution de la perception de la population pendant ces 25 années est sans doute l’élément le plus intéressant dévoilé par l’enquête 2021.

Sur bon nombre d’aspects, comme par exemple sur la confiance dans l’eau du robinet, le basculement de l’opinion sur la période est spectaculaire (voir ci-dessous). En revanche, alors qu’en 1996, seuls 32 % des Français craignaient de manquer d’eau, c’est le cas de 64 % aujourd’hui.

Changement climatique ...

