Les intercos gèrent désormais un quart du patrimoine du bloc communal

Finances locales

Publié le 15/12/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Selon une étude récente de la Banque postale, de 2015 à 2020, l’actif des intercommunalités a, en moyenne, fortement progressé sous l’effet des transferts de compétences. Pour autant, selon les politiques d’investissements de chaque EPCI, les bilans varient. Illustrations.

Au cours du dernier mandat, l’actif net (1) du bloc communal a progressé en moyenne de +3,8 % par an, atteignant en 2020, 999 milliards d’euros. Selon le dernier volet de l’étude de la Banque postale consacrée au patrimoine des collectivités du bloc local entre 2015 et 2020, les constructions de bâtiments (399 milliards d’euros) et les réseaux et matériels (372 milliards d’euros) demeurent en en tête avec près de trois-quarts des investissements.

Avec le transfert d’une part du patrimoine des communes, les groupements à fiscalité propre (GFP) détiennent désormais 24 % de l’actif du bloc communal (contre 20 % en 2015). Tous secteurs confondus, l’actif net des GFP a augmenté de 7,2 % par an en moyenne. Entre 2015 et 2020, les GFP ont investi près de 38 milliards d’euros de dépenses ...