Programme Malin : la CAF accompagne dans la parentalité

PETITE ENFANCE

Publié le 09/12/2021 • Par Laure Martin • dans : Actu expert santé social, Toute l'actu Santé Social

Pour aider les familles en situation de vulnérabilité, la Caisse d’allocations familiales de Savoie déploie le Programme Malin depuis 2014.

Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, présentée en septembre 2018 par Emmanuel Macron, le programme Malin est l’un des dispositifs retenus dans l’engagement visant à garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants, sur l’axe de réduction des privations.

L’objectif est de toucher à terme au moins 30% des enfants de 0 à 3 ans en situation de vulnérabilité, soit 160 000 enfants. Avant sa généralisation, le dispositif a été expérimenté dans 14 CAF , dont celle de Savoie. « Le programme Malin a été porté à la connaissance de la direction de la CAF de Savoie au moment où nous mettions en place nos offres aux familles concernant “l’arrivée de l’enfant”, explique Stéphanie Moreau, conseillère en économie sociale et familiale au sein du Pôle accompagnement des familles de la CAF. La dimension budgétaire du Programme Malin s’intégrait totalement dans l’offre que la caisse cherchait à déployer. »

Un soutien à la parentalité

Le programme Malin s’inscrit dans une dynamique de soutien à la parentalité pour les parents d’enfants de 0 à 3 ans. Il propose, sur son site Internet dédié, des informations et des conseils accessibles à tous, sur des sujets variés tels que l’allaitement, l’alimentation diversifiée, l’activité physique, le sommeil ou la gestion des écrans.

Pour les parents en situation de vulnérabilité financière, il contient une offre budgétaire spécifique, sous forme de bons de réductions pour un montant total de 293 euros. Il leur permet d’acheter des produits adaptés, sélectionnés par des sociétés savantes de pédiatrie, à prix réduits et disponibles dans des circuits de consommation accessibles à tous, l’objectif étant de les encourager à adopter une nutrition équilibrée.

Promouvoir le dispositif

« La CAF de Savoie a promu le programme via des campagnes de mailing régulières, devenues mensuelles », indique Morgane Personnaz, conseillère thématique parentalité. Avec ces campagnes – désormais gérées par la Cnaf depuis la généralisation du dispositif – les familles peuvent d’elles-mêmes s’inscrire sur le site pour bénéficier des avantages et des conseils du Programme Malin.

« Nous menons également un travail individuel vis-à-vis des familles allocataires de la CAF, rapporte Stéphanie Moreau. J’ai pour mission d’accompagner et d’informer celles ayant un enfant à charge né ou à naître, sur des événements de vie et sur l’arrivée de l’enfant. Lors de nos rencontres, je présente systématiquement le Programme Malin. » Et de poursuivre : « Je me suis appropriée le programme comme un outil à part entière et une ressource fiable pour les familles en termes d’information et de conseils sur l’alimentation. »

Si les familles ont des difficultés pour s’inscrire au programme, la CAF peut s’en faire le relai ou les orienter vers les centres sociaux des différents lieux de vie, partenaires dans le cadre du programme. « Depuis que nous avons lancé le Programme Malin, notre objectif est d’informer et de mettre en place des actions collectives autour de l’alimentation des enfants, c’est pour cette raison que nous avons travaillé avec les structures du réseau partenarial d’action sociale de la CAF qui accompagnent les familles », fait savoir Morgane Personnaz.

Désormais, la caisse réfléchit à la manière d’animer le dispositif pour accroître son impact sur les familles. En sept ans, 1000 enfants bénéficiaires de la CAF de Savoie ont pu profiter du dispositif.