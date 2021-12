« La fermeture des supermarchés ne doit pas être subie par les acteurs locaux »

[interview] aménagement commercial

Publié le 09/12/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : Dossiers d'actualité, France

Avec l’avènement des dark stores, ces magasins sans clients, on assiste à la disparition programmée des grandes surfaces. Pour le chercheur en sciences politiques Max Rousseau, ce changement d’ère commerciale est une opportunité pour repenser le développement local.





Assistons-nous à une disparition progressive des supermarchés ?

Depuis cinq ans, nous voyons apparaître de nouveaux types de friches commerciales. Pas seulement dans les centres-villes, où on s’était habitués à voir les commerces fermés, mais également en périphérie, comme les entrées de villes, longtemps symboles de l’hypermodernité.

Avec leurs entrepôts fermés et leurs parkings vides, les entrées de villes donnent désormais une nouvelle image du déclin urbain. Or la fermeture progressive des supermarchés s’explique facilement quand on observe le changement des habitudes alimentaires des habitants. Soit ces derniers se tournent vers les producteurs par le biais, notamment, des associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (Amap), soit ils ont recours à l’e-commerce et à la ...