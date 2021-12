Accueil

La région Grand-Est et l’État lancent l’Acte II de leur plan de reconquête

Publié le 08/12/2021 • Par Pascale Tessier • dans : Régions

GrandEst

Seuls exemples d’un plan de relance entièrement co-construit par un territoire et l’État, le Grand-Est et la préfecture de région viennent de lancer l’acte II de leur Business Act dont environnement, numérique, industrie et santé constituent les « quatre défis du changement. »

