Chaleur renouvelable : un gros potentiel local qui doit encore convaincre

La chaleur renouvelable représente un levier de décarbonation stratégique pour la France si elle ne veut pas tout miser sur l’électrique. C’est également une source de projets locaux pour les territoires. Désireux de lui faire une place dans le débat politique, les acteurs de la filière proposent une série de mesures pour accélérer son développement.

Le 7 décembre s’ouvrait la semaine de la chaleur renouvelable organisée par les acteurs de la filière. A quelques mois des présidentielles, l’association Amorce, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et la Fédération des Services Energie Environnement (Fedene) en profitent pour défendre la place de la chaleur renouvelable dans la nouvelle stratégie française pour l’énergie et le climat. « La chaleur renouvelable doit gagner en visibilité car nous craignons d’aller vers un scénario d’exclusivité de l’électricité et du nucléaire », souligne Nicolas Garnier, délégué général ...