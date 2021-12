Police municipale : un autre modèle est-il possible ?

Prévention

Dans les villes de Paris, Lyon, Grenoble et Bordeaux, un nouveau modèle axé sur la prévention, la proximité et le refus des armes létales émerge, à l’opposé du fameux « continuum de sécurité ».

Chiffres-clés 24 221 agents de police municipale travaillent dans 3 681 services de PM.

de police municipale travaillent dans 3 681 services de PM. 58,4 % des policiers municipaux ont une arme à feu (14 149 policiers municipaux). Près de 80 % (19 307) sont armés, toutes armes confondues.



Source : « Mémento policiers municipaux et gardes champêtres », ministère de l’Intérieur, novembre 2021.

C’était l’une des promesses de campagne de la maire de Paris, Anne Hidalgo : depuis la rentrée, la police municipale ( PM ) se déploie dans la capitale (2,18 millions d’hab.). Avec ses 3 400 agents dotés d’armes non létales et ses missions affichées d’ultraproximité, la première PM de France se positionne clairement aux antipodes du modèle niçois et ses cohortes de policiers suréquipés et ultra-­interventionnistes. Au même moment, des municipalités vertes, et non des moindres – Lyon, ­Bordeaux, ­Grenoble –, mettent en œuvre des politiques à rebours de la surenchère sécuritaire, avec des PM de proximité aux missions certes répressives, mais aussi, et avant tout, préventives. A quelques mois de la présidentielle, et alors que le thème de la sécurité envahit la campagne, faut-il y voir l’émergence d’un modèle de gauche à l’­opposé du fameux « continuum de sécurité » prôné par le gouvernement ?

Réponse sans ambages de ­Nicolas ­Nordman, adjoint (PS) à la maire de Paris, chargé de la prévention, de l’aide aux victimes, de la sécurité et de la PM : « Avec la police municipale de Paris, nous voulons mettre sur pied un modèle alternatif, moins interventionniste, davantage dans la proximité, la tranquillité publique, la prévention, le lien avec la population, la désescalade. […] Ce n’est pas le rôle de la police municipale de faire “police secours” et d’intervenir sur des situations d’agressions, de cambriolages ou sur des points de deal au pied des immeubles. »

Dès lors, pas question de doter les agents d’armes à feu. Et peu importe si le sujet fait polémique et si près de 60 % des PM français disposent aujourd’hui d’armes létales. « L’armement létal est un élément de distinction entre police municipale et police nationale, persiste l’élu. Notre première préoccupation, c’est de préserver la sécurité des agents en ne les faisant pas intervenir sur des opérations pour lesquelles ils ne sont pas formés ni équipés, et qui relèvent de l’Etat. »

Au mois d’août, un positionnement similaire avait valu au maire écologiste de Grenoble (157 700 hab.), Eric ­Piolle, une passe d’armes avec le ministre de l’­Intérieur, Gérald Darmanin­. Dans un courrier ­cinglant, ce dernier n’avait pas ­hésité à fustiger les défaillances de la PM, soulignant que ses agents n’étaient « pas porteurs d’armes à feu ». « A ­Grenoble, la police municipale occupe des missions de tranquillité, de prévention, de relation avec les habitants, maintient ­Maud ­Tavel, maire adjointe au maire [SE], chargée des questions de tranquillité publique et du temps de la ville. Elle n’est pas sur du maintien de l’ordre et il n’y a donc pas lieu de l’équiper d’armes létales. La relation police-population est et doit ­rester l’axe prioritaire. »

Ardent défenseur d’« une vision équilibrée entre la prévention et la répression », dans laquelle il voit une « spécificité écologiste », le nouveau maire (EELV) de ­Bordeaux (257 100 hab.), ­Pierre ­Hurmic, déplore qu’« un certain nombre de maires [n’aient] que la répression à la bouche et ne parlent que d’armement de leurs policiers municipaux […] Avant de parler des outils, parlons des missions ! L’armement létal n’a aucune utilité si les missions des agents ne l’exigent pas. C’est une question d’efficacité : les policiers municipaux ne sont pas formés à la lutte contre la criminalité et n’ont pas à se substituer à la police nationale. A chacun son travail. »

Car c’est bien la question de la doctrine d’emploi qui est en jeu. « La police municipale ne doit pas devenir une “police bis”. Nous devons rester dans le champ de la prévention et de la tranquillité publique. Nous sommes à l’opposé du “continuum de sécurité” qui entend renforcer la coordination entre les différentes polices [Etat, municipale et privée] », rappelle ­Maud ­Tavel, à ­Grenoble. Dès lors, « plutôt que d’armer » ses policiers, la ville a préféré développer la formation et créer un dispositif inédit baptisé « académie de la confiance », en passe de devenir une référence chez certains élus de gauche.

Depuis cette année, les policiers municipaux ­grenoblois bénéficient d’un cursus de formation supplémentaire « pour monter en compétences sur les grands enjeux de société : violences faites aux femmes, maltraitance infantile, lien police-­population, éthique et responsabilité… ». Objectif affiché : « ­Donner des clés de compréhension à nos policiers ­municipaux sur les phénomènes sociétaux actuels en vue de les outiller pour faire de la prévention ensuite », explique ­Jérôme ­Lamain, directeur de la PM de Grenoble. Dans la même ligne, Paris va ouvrir une école de PM où les stagiaires recevront, outre les cursus de droit commun du Centre national de la fonction publique territoriale, des formations complémentaires sur des sujets choisis par la ville, comme l’égalité femmes-hommes, les luttes contre les discriminations ou les LGBTphobies. « La formation constitue un enjeu majeur pour améliorer l’efficacité des équipes et la spécificité du comportement des agents parisiens », estime ­Nicolas ­Nordman.

Lyon (518 600 hab.), dirigée depuis 2020 par le maire (EELV) Grégory Doucet, mise elle aussi sur la formation pour « parfaire l’approche par la proximité » de sa PM, dont elle est en train d’augmenter et de redéployer les effectifs. « Nous voulons réinscrire du lien et créer les conditions propices à des actions de prévention, défend ­Mohamed ­Chihi, adjoint au maire, chargé de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité. Cela passe notamment par un plan de formation. »

Enfin, alors que le gouvernement encourage, entre autres, dans le cadre des contrats de sécurité intégrée, le développement de la vidéosurveillance, ces partisans d’un autre modèle de tranquillité et de ­sécurité publiques affichent, sur le sujet, une position très ­circonspecte. « L’efficacité de la vidéo­surveillance ne me saute pas aux yeux, commente ­Pierre ­Hurmic. A ­Bordeaux, nous avons des caméras au-dessus d’un point de deal, l’un des plus durs de la ville. Les ­dealers sont filmés, et après ? Je souhaite qu’une évaluation précise puisse être menée sur cette techno­logie coûteuse. »

S’ils ne rejettent donc pas en bloc l’outil, ces maires ne sont pas prêts à quadriller leurs villes de caméras. Au risque de susciter, là encore, la polémique. Fin octobre, au lendemain de tirs contre des policiers dans un quartier lyonnais, le maire, ­Grégory ­Doucet, a été accusé par ­Gérald ­Darmanin de faire preuve d’« idéologie » en n’installant pas davantage de caméras. « Nous ne sommes pas hostiles à la vidéosurveillance, précise ­Mohamed ­Chihi. Mais nous voulons rationaliser l’utilité et l’usage de cet outil, et avons lancé des audits à cet effet. »

Proximité, présence policière renforcée sur le terrain, refus de l’armement létal et du tout ­caméra… Si ces PM de gauche restent, pour l’heure, des exceptions qui peinent à concurrencer le modèle ­sécuritaire représenté par ­Nice et son maire (DVD), ­Christian ­Estrosi, elles n’en incarnent pas moins une ­alternative. Et nul doute que ce clivage idéologique pèsera dans le débat de la présidentielle.

Les associations d’élus promeuvent la proximité Au lendemain du Beauvau de la sécurité, en septembre, les associations d’élus ont cosigné un communiqué pour rappeler le « rôle pivot des maires » et réclamer « de véritables partenariats nationaux et locaux ». Celle des petites villes (APVF) insistait notamment sur « l’absolue nécessité de décliner territorialement les mesures annoncées, en travaillant sur le continuum de sécurité entre les polices municipales et les forces de sécurité nationale ». Dans son « Livre blanc pour la ­sécurité des territoires », le Forum français pour la ­sécurité urbaine propose une doctrine d’emploi de la PM axée sur des « principes fondamentaux » : proximité avec la population [présence physique rassurante, dialogue quotidien, disponibilité…] ; adaptation du diagnostic local aux enjeux territoriaux ; inscription dans un continuum de sécurité « sans confusion des rôles avec les forces de sécurité de l’Etat ».

« Paris a un pouvoir d’exemple très fort » Sebastian Roché, sociologue et directeur e recherche au CNRS, auteur de « De la police en démocratie » (Grasset, 2016) Paris a décidé de créer une PM sans armes à feu. C’est une spécificité… Les maires écologistes et la maire de Paris semblent vouloir se démarquer de l’assimilation de la « vraie police » à une police armée. Le Royaume-Uni, la ­Norvège et l’Islande­ ont choisi ce modèle et s’y tiennent. C’est donc possible en France. La vidéosurveillance et la formation sont-elles, elles aussi, des lignes de clivage entre ces PM et le modèle à la niçoise ? L’accent sur la vidéosurveillance comme super arme contre la délinquance n’est pas endossé par ces maires, même s’ils ont mis de l’eau dans leur vin, et il est peu probable qu’ils choisissent de désinstaller les caméras, étant donné la pression des préfets en la matière. La formation à la gestion des conflits est la troisième ligne directrice qui me paraît intéressante. Ensemble, elles forment une autre façon de penser la police. Un autre modèle de PM se développe-t-il ? Le fait que Grenoble soit rejointe par Paris dans l’esquisse d’une autre approche est important. C’est cette diversité d’essais et d’erreurs qui manque à la France pour se renouveler en profondeur. Paris, avec ses 3 400 agents, est la plus grosse PM de France, devant Nice ou Lyon. Elle a donc un pouvoir d’exemple très fort, surtout si elle réussit le pari de ne pas imiter la police nationale, mais de rechercher sa propre voie. En particulier, le lien avec la population.

