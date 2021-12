Projets pour les seniors : un nouveau fonds à disposition des collectivités

Grand âge

Publié le 08/12/2021 • Par Mariette Kammerer

En ouverture du colloque des « villes amies des aînés », la ministre Brigitte Bourguignon a annoncé la création d'un « fonds d'appui pour les territoires innovants seniors », doté de 8 millions d'euros.

Soutenir les initiatives locales qui améliorent la qualité de vie des aînés et le vieillissement actif et en bonne santé, telle est l’ambition du nouveau « fonds d’appui pour les territoires innovants seniors », créé par la ministre déléguée en charge de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, et présenté le 7 décembre en ouverture des 9e rencontres des « villes amies des aînés ».

8 millions sur deux ans

« Il faut arrêter de traiter la vieillesse uniquement sous le prisme de la grande dépendance. Entre 60 et 85 ans, on doit améliorer la qualité de vie des aînés dans leur environnement », estime la ministre. Le virage domiciliaire doit selon elle s’appuyer sur « une politique territoriale du bien vieillir ».

Ce nouveau fonds d’appui doit ...