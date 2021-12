Cinquième vague : les nouvelles obligations de port du masque dans les écoles

Crise sanitaire

Publié le 08/12/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels Education et Vie scolaire, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 7 décembre modifie une nouvelle fois les mesures propres à limiter la propagation du virus, décrites dans le décret du 1er juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Cela fait suite aux annonces qu’a faites Jean Castex lundi 6 décembre.

Une mesure en particulier concerne l’obligation du port du masque : sont désormais tous concernés les personnels des écoles maternelles, les personnels et élèves des écoles élémentaires, les personnels des structures mentionnées au II de l’article 32 (établissements d’accueil de mineurs) lorsqu’elles accueillent des enfants de six à dix ans, ces mêmes enfants et leurs représentants légaux portent également un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements. Cette disposition entre en vigueur le 9 décembre.

Les salles de danse ne peuvent plus accueillir de public jusqu’au 6 janvier 2022 inclus. Cette interdiction s’applique jusqu’à la même date aux activités de danse que les restaurants et débits de boisson sont légalement autorisés à proposer. Cette disposition entre en vigueur le 10 décembre.