Les contours de la régie publique de l’eau du Grand Lyon commencent à émerger

Le conseil métropolitain lyonnais doit voter le 13 décembre les statuts de sa future régie de l’eau. La reprise opérationnelle de la gestion de l’eau n’est prévue qu’au 1er janvier 2023, le temps de finaliser le contenu des missions et des moyens alloués aux futurs 300 salariés de la nouvelle régie.

Voilà un dossier rondement mené sur la forme. Moins d’un an après avoir annoncé le passage en régie de la gestion de l’eau potable, le président du Grand Lyon passe aux actes. Le 13 décembre, le conseil métropolitain devra se prononcer sur plusieurs délibérations visant à créer la Régie des Eaux du Grand Lyon et à nommer son président et son conseil d’administration. Sur le fond en revanche, tout le dossier reste à construire, ou presque.

Lyon prépare la mise en régie de la gestion de son eau potable

« L’architecture du projet est complexe », reconnait Anne Grosperrin, vice-présidente déléguée ...