La solution de l’alternance pour recruter des secrétaires de mairie et des attachés territoriaux

Apprentissage

Publié le 16/12/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

Une licence professionnelle des métiers des administrations et des collectivités a ouvert à Saint-Etienne. Elle est le fruit d’un partenariat entre l’université et le centre de gestion.

Secrétaire de mairie, attaché territorial, chargé de gestion du personnel… Autant de profils pour lesquels les collectivités ont d’importants besoins de recrutement. C’est pour répondre à cette attente de personnes opérationnelles et polyvalentes que la faculté de droit de l’université Jean-Monnet de Saint-Etienne a ouvert, en septembre, la licence professionnelle des métiers des administrations et des collec­tivités territoriales.

Au programme : cadre des administrations, actes admi­nistratifs, finances et comptabilité publiques, etc. C’est-à-dire « tout ce que l’on fait concrètement aux postes visés », décrit Chloé Pros-­Phalippon, ­codirectrice de la licence : initiation à l’urbanisme et au droit public, services aux citoyens ou communication, sensibilisation à la laïcité, à la transition éco­logique et à la déontologie sur les réseaux sociaux.

Préparation aux concours

En outre, un important module est consacré à l’insertion professionnelle : rédaction de CV, projet de groupe ­tuteuré sur une problématique réelle et prépa­ration aux entretiens et aux concours. « Tous les vendredis, ils ont une épreuve sur table, précise Maryline Grange, l’autre codirectrice. Même s’ils ne visent pas ces concours, c’est formateur. »

Les quinze étudiants n’auront été à temps plein à l’univer­sité que durant un mois, consacré à l’acquisition de bases commu­nes. Depuis octobre, ils alternent une semaine de cours et trois autres en poste dans la mairie ou l’orga­nisme qui les a recrutés en contrat d’apprentissage. De février à juin, ils y seront même à 100 %.

Parmi eux, plusieurs sont des juristes. « Les communes ont intérêt à avoir une personne formée­ au droit, afin de ­sécuriser les décisions du maire », souligne Maryline Grange. C’est le cas de ­Louise ­Comas-Fayard, recrutée dans une ville du Rhône : « Après une licence de droit, je pensais faire un master. Mais cette formation­ me convient mieux, car je veux préparer les concours pour ­travailler en collecti­vité. »

Une expérience professionnelle intéresse les employeurs

Laurène Briard, elle, a obtenu un DUT « carrières juridiques » en alternance et souhaitait poursuivre selon les mêmes modalités : « On intéresse plus les employeurs avec une expérience professionnelle », assure la jeune femme, apprentie dans un conseil départemental.

D’autres profils se sont aussi présentés, tel ­Corentin Hubert, titulaire d’un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Il a été ­recruté, après un stage, au service des finances d’une ville de la Loire à condition d’obtenir cette licence professionnelle. Quant à Madeleine­ ­Chantran, désormais dans une mairie, elle travaillait pour une commu­nauté de communes, en catégorie C : « J’ai repris mes études afin de préparer le concours d’atta­ché. » Cette diversité constitue, pour tous, un enrichissement mutuel.

« Il faut connaître la commande publique, les RH… et savoir prendre des arrêtés » Pascal Rondot, directeur général du centre de gestion de la Loire (420 collectivités affiliées, 6 921 agents suivis) « Le centre de gestion de la Loire a des relations historiques avec l’université Jean-Monnet, nous étions d’accord sur sa stratégie d’accélération de l’alternance pour répondre au problème d’attrac­tivité du métier de secrétaire de mairie. Nous sommes donc partenaires de la licence. Notre commande était que les personnes soient formées à la cible : qu’elles sachent prendre des arrêtés, connaissent la commande publique, les finances, les ressources humaines, et bénéficient d’un tour d’horizon des services­. Nous employons aussi une apprentie pour ­l’exemplarité. Nous avons sélectionné cette jeune fille à l’issue d’un stage chez nous : après un master de référent handicap, elle souhaitait préparer une licence professionnelle en ressources humaines dans le privé, mais n’a pas trouvé. Nous l’avons incitée à venir dans le public, car nous-mêmes et les ­collectivités avons besoin de tels experts. »