La Transjurassienne se diversifie pour moins dépendre des aléas climatiques

Evènement sportif

Publié le 07/12/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Pour moins dépendre des aléas climatiques ou, désormais, sanitaires, les organisateurs de la course de ski de fond La Transjurassienne lancent d’autres événements sportifs, répartis au cours de l’année. En parallèle, tout le massif du Jura se mobilise pour créer des synergies pour augmenter l’attractivité touristique.

Pour les clubs de ski nordique organisateurs de la Transjurassienne, l’hiver 2020-2021, sans événement du fait de la crise du covid, a été l’occasion de réfléchir à l’avenir. Née en 1979, cette course mythique à travers le massif du Jura attire chaque année quelque 4 000 participants français et étrangers, pour des épreuves dont certaines sont inscrites au Worldloppet, circuit international de compétitions de ski de fond longue distance. «Mais en 44 ans, nous avons dû également annuler 6 ou 7 fois à cause d’un manque de neige, rapporte Pierre-Albert Vandel, président de l’association. Il ne faut pas se voiler la face : avec le réchauffement climatique, cela risque d’arriver de plus en plus souvent».

Pour lui, l’enjeu est de « pérenniser ce fleuron » du massif du Jura. Les collectivités ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite