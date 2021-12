Prévention de la délinquance : la stratégie nationale à l’épreuve du terrain

Prévention

Un an après le lancement de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, le ministère de l'Intérieur a organisé le 6 décembre une formation nationale, première du genre, destinée aux acteurs locaux, au premier rang desquels les élus. Retour sur cette journée inédite.

« Les élus doivent être sensibilisés aux nouvelles formes de délinquance », martelait ces derniers jours dans nos colonnes le préfet Christian Gravel, secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR).

Un an après le lancement de la Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, le CIPDR a organisé lundi 6 décembre une formation nationale, première du genre, destinée aux acteurs locaux. Objectif : présenter l’ensemble des leviers d’action prévus dans la stratégie, mais aussi accompagner les professionnels pour mettre en œuvre ensemble cette politique publique. Tout au long de la journée, élus, associations d’élus et professionnels de la prévention et de la sécurité sont venus faire part des expériences menées sur ...