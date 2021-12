Profiter des Jeux de 2024 pour développer sa politique sociale

JO de Paris

Publié le 07/12/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social, Régions

La ville populaire de La Courneuve, en Seine-Seine-Denis, s’appuie sur la perspective des Jeux olympiques pour développer le sport comme vecteur social.

La Courneuve, souvent connue pour ses grands quartiers populaires (Les 4000, Franc-Moisin…), le sera aussi, en 2024, comme terre d’accueil des épreuves de tir sportif des Jeux olympiques de Paris. Or, explique son maire, Gilles Poux (PCF), « ces JO ne doivent pas être un « one shot » : nous voulons nous en servir pour transformer le territoire ».

Cette ville s’appuie de longue date sur le sport pour sa politique de développement social, notamment par son Ecole municipale d’éducation physique et sportive (Emeps). Créée il y a plus de 50 ans pour l’éveil sportif des 4-5 ans, elle accueille aujourd’hui 450 enfants de 4 à 12 ans, encadrés par 26 éducateurs sportifs (municipaux et vacataires). « La nouvelle étape, pour aller plus loin, est de faciliter le lien avec des clubs sportifs et de ...