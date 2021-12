Les élus locaux de nouveau sur le front de la crise sanitaire

Durcissement des contraintes dans les établissements scolaires ou anticipation des vacances, voire association des deux ? Telles étaient les décisions susceptibles d’être prises concernant l’école au conseil de défense sanitaire qui s’est tenu lundi 6 décembre 2021, à l’Elysée. C’est finalement un relèvement du protocole d’un cran, au niveau 3, dans le seul premier degré, qui a été annoncé quelques heures plus tard par le Premier ministre, Jean Castex.

La mesure ambitionne de freiner la transmission du virus, qui s’est « fortement accélérée chez les enfants de moins de 12 ans, a-t-il justifié, et c’est logique, car ils ne peuvent pas être vaccinés ». Le taux d’incidence y est supérieur à 800 pour 100 000 habitants, a précisé son ministre de la Santé, Olivier Véran.

