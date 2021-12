L’avenir du tri est dans la rue

La loi Agec entend généraliser le tri dans la rue d’ici à 2025. Les filières REP se multiplient, avec la mise en place de celle sur les mégots dès 2022. Mais les soutiens de Citeo ne semblent pas à la hauteur des enjeux. Des collectivités sont toutefois déjà mobilisées sur ces sujets via les incitations de Citeo ou déjà auparavant. Le rapprochement entre services de propreté et de collecte, les brigades d’incivilités, est lui encore timide.

Tri : un contexte de plus en plus incitatif

Depuis vingt ans, le tri s’est installé dans la vie des Français. Après le verre et les emballages, les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) ont dirigé le geste de tri vers le papier, le carton, les déchets électriques et électroniques, les ampoules, etc. Le tri s’est également diffusé dans les bureaux et les entreprises. Aussi, la prochaine étape du tri serait-elle… dans la rue ?

C’est bien ce qui se dessine avec l’article 72 de la loi Agec. Il crée l’article L.541-10-18 du code de l’environnement qui impose « la généralisation d’ici au ...