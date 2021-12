Nouvelles REP : les conséquences pour les collectivités

Jouets, sports et loisirs, bricolage et jardin : les cahiers des charges de ces trois nouvelles REP, ont été publiés le 31 octobre. Même si ces filières représentent de faibles tonnages, beaucoup de déchèteries vont devoir pousser les murs.

C’est demain… À partir du 1er janvier 2022, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Agec) prévoit la mise en place de nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs (REP). Sont concernés, entre autres, les produits et matériaux du secteur de la construction et du bâtiment, les jouets, les articles de sports et loisirs, de bricolage et jardin… Les cahiers des charges des éco-organismes chargés de mettre en place ces trois dernières ont été précisés par des arrêtés publiés le 31 octobre 2021. Pour les produits et ...