TER : la région Hauts-de-France suspend ses paiements à la SNCF

Transports

Publié le 06/12/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : France

Le conseil régional des Hauts-de-France a suspendu, le 3 décembre, le versement de ses mensualités à la SNCF pour protester contre la mauvaise qualité du service fourni sur le réseau TER régional. Il connaît en effet les plus forts taux de retards et de suppressions de trains.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Retards et annulations records, trains plus courts que prévus, défaut de communication… Le président (LR) du conseil régional des hauts-France, Xavier Bertrand, ne cesse de manifester son mécontentement alors que la collectivité paie « un demi-milliard » d’euros par an à la SNCF.

La région avait prévenu, fin octobre, qu’elle suspendrait ses paiements mensuels d’une quarantaine de millions d’euros si la qualité de service ne s’améliorait pas avant le 15 novembre. Elle a mis sa menace à exécution. Ce n’est pas une première.

La Normandie l’a fait en juillet, les Pays de la Loire et le Centre en 2017, le Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées en 2014, l’Aquitaine en 2013. Selon Franck Dhersin, vice-président (divers droite) chargé des ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne