La Saône sonne l’alerte

Les acteurs de la Saône veulent anticiper le changement climatique. Le contrat de rivière qui s’achève a déjà mobilisé dix-sept maîtres d’ouvrage. Pour construire le prochain et rassembler encore plus largement, une démarche inédite est mise en place.

Risques naturels et technologiques

Avec 480 kilomètres de long, trois régions et six départements traversés, la Saône est la plus grande rivière de France par la superficie de son bassin-versant. Ses 30 000 km2 accueillent 2,8 millions d’habitants, dont 115 000 en zone inondable.

Long fleuve tranquille, la Saône prend sa source à une altitude de seulement 405 mètres et a une pente très faible. D’où des risques d’inondation forts : lors des crues les plus importantes, la Saône inonde 100 000 hectares (ha). Pour gérer ce risque, l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Saône et Doubs dispose d’un programme d’actions de prévention des inondations (Papi) ...