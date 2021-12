Déserts médicaux : des députés s’attaquent à la liberté d’installation des médecins

Lutte contre les déserts médicaux

Publié le 06/12/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Des députés de plusieurs familles politiques ont déposé ces dernières semaines des propositions de loi destinées à mieux organiser l'installation des médecins pour tenter de réduire les inégalités d'accès des patients à la médecine de ville. Un sujet très sensible.

La pression parlementaire monte pour lutter contre la désertification médicale… ou contre la liberté d’installation des médecins. Un sujet extrêmement sensible du côté des organisations de médecins mais qui est de plus en plus remise en cause. Plusieurs nouvelles propositions de loi (PPL) ont été déposées dans le but d’apporter des réponses à ce qui est considéré comme une inégalité voire une inéquité dans l’accès aux soins face au. Tous leurs auteurs, de diverses familles politiques, les inscrivent dans le « droit fondamental à la protection de la santé » contenu dans la constitution de 1946, aujourd’hui bafoué selon eux.

Les jeunes dans les zones sous-denses

La proposition de loi de Sébastien Jumel, député (PC) de Seine-Maritime, « pour une santé accessible à ...