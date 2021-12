Finances locales

Le CFL rejette un décret sur la nationalisation des taxes sur l’électricité

Publié le 06/12/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Fotolia

Programme chargé au dernier Comité des finances locales (CFL), qui s’est tenu mardi 30 novembre. Les membres ont notamment pris connaissance de la répartition du produit des amendes de police au profit des départements et du décret réformant les taxes locales sur la consommation d’électricité et instituant une part communale et une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Un décret qui a reçu un avis défavorable.

