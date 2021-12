Intégrer le risque de coulée d’eau boueuse dans les PLUi

L’Atip et le SDEA ont travaillé avec les communautés de communes du Pays de la Zorn et du Kochersberg pour intégrer dans leurs documents d’urbanisme des cartographies des risques de coulées d’eau boueuse assorties de prescriptions.

Risques naturels et technologiques

« Depuis les années 2000, notre territoire a connu de nombreux phénomènes de coulées d’eau boueuse, avec des épisodes assez impressionnants en 2004, 2008, 2010, 2016 et 2018 », raconte Franck Hufschmitt, directeur de la gestion durable des bassins-versants au SDEA (syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle). Dans le Bas-Rhin, 60 % des communes sont concernées par ce risque (1). « Dix villages sur vingt-six dans notre communauté sont régulièrement soumis à des coulées d’eau boueuse », ajoute Bernard Freund, président de la communauté de communes (CC) du Pays de la Zorn et maire de Wingersheim-les-quatre-Bans. Avec des inondations de caves ...