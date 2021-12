Emploi : les métropoles intermédiaires ont pris leur revanche en 2020

Développement local

Publié le 06/12/2021 • Par Emmanuel Franck

Soutenu par l'économie locale, l'emploi a mieux résisté à la crise de 2020 dans les métropoles intermédiaires que dans les très grandes métropoles françaises, exposées aux soubresauts de l'économie mondiale, selon une étude du cabinet de conseil Arthur Loyd. Un phénomène qui pourrait remettre en cause la tendance à la métropolisation de l'emploi.

Big is not so beautiful. L’emploi a mieux résisté à la crise sanitaire dans les aires urbaines moyennes que dans les grandes métropoles et que dans les zones rurales. Selon la cinquième édition du baromètre de l’attractivité des métropoles françaises et de la résilience des territoires, réalisé par le réseau de conseil en immobilier Arthur Loyd, rendu public le 29 novembre, l’emploi n’a baissé que de 1,1 % en 2020 dans les métropoles intermédiaires et les agglomérations de taille moyenne (100 000 à 500 000 habitants).

Prime à l’économie résidentielle

En pleine récession économique, certaines ont même enregistré des créations d’emploi nettes, telles Angers, Bayonne ou Valenciennes, relève l’étude à partir des données de la Sécurité sociale (Acoss et ...

