« A Paris, nous sommes une police de présence et de proximité »

La nouvelle police municipale et ses 3400 agents annoncés se déploie dans les rues de la capitale depuis la rentrée. Michel Felkay, le nouveau directeur de la police municipale et de la prévention de Paris, revient sur les missions, les liens avec la population et les enjeux de la collaboration Police nationale / Police municipale.

