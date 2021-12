Violence à l'école

Les parlementaires unis contre le harcèlement scolaire… mais pas sur un texte de la majorité

Examinée le 12 janvier 2022 par le Sénat, la proposition de loi contre le harcèlement scolaire adoptée le 1er décembre par l’Assemblée nationale pourrait ne pas aboutir, faute de temps… et du bon « tempo politique ». Associant prévention et répression, elle est critiquée à droite, à gauche et par le monde associatif.

Harcèlement scolaire