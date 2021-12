Le jardin pédagogique, plus que jamais au cœur de l’initiation à l’écologie

L’enjeu de la pérennisation

D’après une enquête de la Semae, l’inter­profession du secteur des semences, menée auprès de 2 500 enseignants en 2015, seulement un sur dix déclarait une pratique du jardinage depuis plus de six ans, tandis qu’ils étaient quatre sur dix à le pratiquer depuis moins d’un an.

Les écoliers mettent les mains dans la terre et participent à des ateliers toute l’année

Lorsque la ville de Rochefort se porte acquéreuse du potager du Roy, en 2008, et décide d’en faire un jardin pédagogique, elle en confie l’animation à ­Philippe Eppert, qui a effectué toute sa carrière dans la collectivité, en tant que jardinier animateur. « Toute la ville me connaît ! » lance-t-il dans un rire jovial. Ce vaste potager était autrefois destiné à nourrir les marins du roi. S’il a conservé son caractère historique, avec des légumes anciens pour la consommation, des plantes médicinales pour les soins, du lin et du chanvre pour les cordages et les voiles, il compte aussi une jachère fleurie pour la biodiversité, une ruche et un espace de permaculture. ­Là-bas, ce sont les enfants qui font. Et tant pis s’ils arrosent ­parfois un peu trop.

« Je travaille avec mon cœur en faisant travailler les mains des autres. Il faut que les enfants touchent », dit le jardinier, qui calcule la rotation des écoles « pour partager ce lieu au maximum ». « Avant le Covid, je voyais entre 3 000 et 4 000 enfants par an. Maintenant, j’accueille une classe par demi-journée, au lieu de deux », se désole ­Philippe ­Eppert. Il reçoit les enfants au potager en classe entière de septembre à novembre, puis de février à juillet. « J’essaie de les faire venir une fois par trimestre pour qu’ils participent aux semis, voient la pousse, goûtent et récoltent. » De novembre à février, il se déplace dans les écoles pour des ateliers d’éveil à la nature.

Contact : Eric Bourdajaud, directeur des espaces verts, eric.bourdajaud@ville-rochefort.fr