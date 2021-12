Les Scot peinent à intégrer les enjeux de la biodiversité

L’agence régionale de la biodiversité d’Occitanie a mené une étude sur la prise en compte des enjeux de biodiversité dans la planification urbaine. Elle montre de réels manques et la nécessité d’améliorer rapidement la situation.

Avec près de 50 000 habitants de plus par an, la région Occitanie bétonne ses sols à grande vitesse : plus de 105 000 ha entre 1990 et 2018. Cette artificialisation est une menace importante pour la biodiversité. Les documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale (Scot), plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)) ont un rôle majeur à jouer pour préserver la biodiversité, notamment par l’identification de trames vertes, bleues et noires (TVBN) et par la mise en œuvre de la séquence réglementaire « Éviter-réduire-compenser »(ERC).

Identifier les points de blocage

Pour objectiver et chiffrer les remontées du terrain, l’ARB ...