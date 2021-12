Création du système d’information du numéro national de prévention du suicide

Sécurité publique

Publié le 06/12/2021

Un décret du 2 décembre crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d’information du numéro national de prévention du suicide » ayant pour objet de permettre aux professionnels répondant au numéro national de prévention du suicide de collecter et d’échanger avec les acteurs concernés les informations nécessaires à l’aide aux usagers de ce numéro d’appel, et dès lors d’améliorer les conditions de leur prise en charge et de leur suivi.

Il détermine les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, les destinataires et la durée de conservation de ces données, ainsi que les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées.