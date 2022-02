Comment les usages d’armes par les forces de l’ordre sont-ils appréciés par les juridictions répressives ?

Police municipale

Publié le 10/02/2022 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France • Source : Géraldine Bovi-Hosy

La légitime défense de l’article L.122-5 du code pénal justifie certains usages d’arme. Suite à des décisions récentes de la Cour de Cassation, notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy, fait le point sur cette question qui intéresse les agents de police municipale armés.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Depuis quelques temps, les usages d’arme par les forces de l’ordre, y compris la police municipale, semblent s’être multipliés. Les chiffres officiels n’existent pas pour les policiers municipaux et il faut parfois attendre plusieurs années avant de disposer d’une décision définitive de la juridiction pénale.

Pendant de nombreuses années, c’est la légitime défense qui permettait à des agents d’échapper à une condamnation pénale suite à un usage d’arme blessant ou mortel. Les gendarmes pouvaient également invoquer l’article L.2338-3 du code de la défense (ancienne version).

Avec la loi du 27 février 2017, et l’article L.435-1 du CSI, un nouveau cadre d’usage des armes est reconnu aux policiers nationaux et gendarmes et en partie également à la police municipale. Les gardes champêtres sont ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite