Formation des jeunes sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Sécurité civile

Publié le 06/12/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret du 3 décembre fixe les dispositions applicables à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et aux organismes habilités pour les former. Il définit les conditions de délivrance du brevet national de jeune sapeur-pompier.

Il s’applique également à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pour ses jeunes sapeurs-pompiers, et au bataillon de marins-pompiers de Marseille, pour ses jeunes marins-pompiers.

Il abroge le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.

L’union départementale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, l’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers peut être habilitée à la formation des jeunes sapeurs-pompiers par le représentant de l’Etat dans le département, sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours.

Il s’agit d’encadrer des jeunes de onze à dix-huit ans « en vue de développer leur esprit de solidarité, de leur proposer toutes activités concourant à leur plein épanouissement et de les sensibiliser aux valeurs portées par les sapeurs-pompiers ». L’organisme dispense une formation théorique et pratique essentiellement fondée sur l’engagement citoyen, l’entraînement sportif et l’apprentissage des techniques propres aux sapeurs-pompiers. La délivrance du brevet national de jeune sapeur-pompier valide ce cursus de formation.

Un arrêté du même jour complète ce décret.