Autonomie : « L’enjeu n’est pas la gouvernance, mais le financement »

Publié le 06/12/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Directeur général de Korian France, entreprise privée qui gère des maisons de retraite, résidences services et services d’aide à domicile, Nicolas Mérigot fait partie des rares acteurs du secteur à n’être pas déçu par le report de la loi « grand âge ».

Comment avez-vous vécu l’abandon de la loi « grand âge et autonomie » ?

Ce n’est pas de la déception parce que de nombreux thèmes ont été traités ces dernières années sur l’autonomie et la prévention de la dépendance. Aujourd’hui, finalement, ce n’est pas forcément de modifications législatives dont on a besoin, beaucoup de sujets peuvent passer par voie réglementaire. Les sujets clés de l’attractivité et de la formation de la main-d’œuvre ne nécessitent pas une loi.

En France, c’est super, on fait une loi, on y accroche le nom d’un ministre, mais après il faut des décrets, plusieurs arrêtés et ­circulaires… Au bout de trois ans, on n’a pas énormément évolué ! Sur l’attractivité, des progrès ont été faits avec les augmentations salariales du Ségur de la santé. Et, concernant la formation ...

