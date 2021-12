Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Christian Gravel : « Les élus doivent être sensibilisés aux nouvelles formes de délinquance »

Entretien

Christian Gravel : « Les élus doivent être sensibilisés aux nouvelles formes de délinquance »

Publié le 06/12/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Christian Gravel Intérieur - D.Mendiboure

Dans un entretien à "La Gazette", le préfet Christian Gravel, secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, tire un premier bilan de la stratégie nationale lancée en 2020 et souligne la nécessité "d'agir le plus tôt possible avant qu’il ne soit trop tard", notamment auprès des plus jeunes.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aide aux victimes

Prévention de la délinquance