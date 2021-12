La dématérialisation de l’ensemble de la chaîne de l’achat public en ligne de mire

Commande publique

Publié le 03/12/2021 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, Régions

Le GIP Maximilien, portail de la commande publique en Ile-de-France, a été retenu sur deux projets dans le cadre du plan France Relance pour faciliter la dématérialisation de la commande publique de bout en bout et pour mieux exploiter les datas liées aux marchés publics.

Le GIP Maximilien, acteur clé de la dématérialisation et de la transformation numérique des marchés en Ile-de-France, va franchir une étape supplémentaire dans la simplification de la commande publique. Ce groupement d’intérêt public francilien, bien connu des entreprises et des acteurs publics pour sa plateforme de marché, a été lauréat de deux appels à projets sur la transformation numérique des collectivités et des administrations publiques dans le cadre du plan de relance. Ces programmes sont financés à 50 % par l’Etat, pour un montant global d’investissement de près d’un million d’euros.

Mieux piloter la stratégie « achat »

Premier sujet retenu, celui de l’interopérabilité, pour aboutir à une dématérialisation de bout en bout de la chaîne de l’achat, du sourcing à l’archivage en ...