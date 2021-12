Les sentiers nautiques, sur la voie du développement local

Sports de nature

Publié le 03/12/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

A la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, on dresse un bilan satisfaisant du lancement, en 2021, d’une campagne de développement des sentiers nautiques. Destiné à faire découvrir le patrimoine naturel local au fil de l’eau, ce produit touristique conduit clubs et collectivités locales à collaborer.

Une poignée de visiteurs et leur guide, avançant d’un mouvement simple de pagaie dans un canoé large et stable, attentifs aux richesses naturelles et patrimoniales de la rivière et de ses berges, grâce à des fiches pédagogiques et autres bornes portant un QR code… Tel est le produit touristique que la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK) promeut actuellement auprès des clubs et des collectivités locales, sous le nom de « sentiers nautiques ».

« Il s’agit d’une marque que nous avions déposée en 2010, pour un produit qui doit aider nos clubs à développer le nombre de pratiquants à la journée, explique Antoine Dubost, chef de projet à la FFCK. Depuis, il y a eu quelques expériences pilotes, qui ont bien fonctionné. Son développement, que nous avions préparé ...