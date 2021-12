Le nouveau protocole sanitaire à suivre pour les marchés ouverts et couverts

Coronavirus

Le gouvernement a diffusé, le 1er décembre, son protocole sanitaire applicable aux marchés couverts et ouverts. Il comporte des dispositions spécifiques aux marchés de Noël, alors que l'épidémie ressurgit.

La saison des marchés de Noël a commencé, mais la vigilance doit rester de mise alors que le territoire connait une cinquième vague d’épidémie de coronavirus.

Cela tombe bien, le gouvernement a diffusé, le 1er décembre, son nouveau protocole sanitaire applicable aux marchés de fin d’année, mais aussi à tous les marchés, qu’ils soient ouverts ou couverts.

Obligation du passe sanitaire

Les marchés de Noël ont une dimension plus festive que les autres. Pour cette raison, le gouvernement a prévu pour eux des dispositions spécifiques, et en particulier, l’obligation de présenter un passe sanitaire pour y accéder.

Attention, il faudra veiller notamment à ce que les modalités de son contrôle ne conduisent pas à exiger la présentation du passe sanitaire pour l’accès à d’autres lieux.

Les espaces dédiés à la restauration sur place doivent se référer aux règles du protocole applicable aux restaurants. Autrement, les règles « de droit commun » s’appliquent.

Les mesures générales

L’organisateur du marché doit désigner un référent Covid. Son rôle est essentiel puisqu’il sera en charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires, et sera l’interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire par l’autorité sanitaire.

Le port du masque est recommandé pour toute personne de plus de 11 ans (et fortement recommandé dès l’âge de 6 ans, peut-on lire). Pour les gestes barrières, le protocole n’oublie pas non plus l’hygiène des mains. Les organisateurs du marché doivent s’engager à prévoir à l’entrée la mise à disposition de produit hydro alcoolique. Son utilisation est obligatoire dès l’âge de 11 ans, mais là encore, le protocole recommande de prévoir un contrôle de l’accomplissement de cette opération d’hygiène dès l’âge de six ans. Cette mesure est également applicable aux stands du marché.

Le protocole comporte aussi des règles sur :