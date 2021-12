Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 27 novembre au 3 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Le plein d’énergies – Alors que la question de l’avenir du mix électrique en France alimente de nombreux débats [lire aussi notre article], le ministère de la Transition écologique vient de publier les chiffres des raccordements des énergies renouvelables au dernier trimestre. Infographie à l’appui, Actu Environnement souligne ainsi « l’année record » de la filière solaire avec 525 mégawatts d’installations supplémentaires sur cette fin d’année. Un résultat essentiellement porté par le raccordement de centrales de fortes puissances. Avec 167 MW raccordés au troisième trimestre, l’éolien, lui, avance « à la vitesse d’un escargot » (-3% par rapport à l’an dernier), tandis que le biométhane, lui, connaît une belle croissance. En neuf mois, cette filière a presque égalé son record de toute l’année dernière.

Le jeu des 1000 bornes – Comment savoir où trouver une borne de recharge de véhicule électrique sur son trajet ? C’est ce que propose Le Figaro, qui a développé un outil de recherche maillant tout le territoire national. En plus de cet aspect pratique, le quotidien présente aussi les technologies actuellement réparties dans toutes les régions et fait le point sur le déploiement des bornes. Il s’avère ainsi que l’électrique représente aujourd’hui 13,1% du marché des véhicules particuliers mais que, sur les 700 000 points de charges recensés, 94% le sont dans l’espace privé ! 40 115 sont ouverts sur le réseau routier, en grande majorité sur les autoroutes, les grands axes et autour des grandes agglomérations [lire aussi notre article].

Hydrogène régional – Le site Euractiv dresse le paysage de la filière hydrogène en France et constate que celle-ci privilégie le terrain régional. Les acteurs de l’hydrogène en France veulent « mettre en place des écosystèmes régionaux » et « faire le deuil d’un système centralisé ». Pour autant, la filière n’hésite pas à regarder du côté de l’Europe en investissant dans des connexions transfrontalières (entre la Lorraine et la Sarre par exemple). Avec, à terme, l’objectif de se « raccorder à un système européen ». Et la filière de militer au niveau européen pour faire accepter l’hydrogène produit à partir d’électricité bas carbone, et, donc, d’énergie nucléaire. C’est un des enjeux que devra trancher la prochaine directive européenne sur les énergies renouvelables.

La grenouille et la commune – Afin de protéger crapauds, grenouilles, tritons et salamandres se dirigeant vers leur lieu de reproduction, la commune de Lamballe-Armor (Côtes d’Armor) a décidé de fermer la RD 28 à la circulation. Comme l’explique 20 Minutes, cette décision est le fruit de plusieurs années d’études et d’enquêtes pour préserver une zone classée Natura 2000 et dans laquelle onze espèces protégées ont été recensées. Depuis 2016, la commune avait déjà installé des dispositifs provisoires pendant la migration hivernale, fermant parfois la route à certaines périodes. Mais ces mesures temporaires n’étaient pas jugées suffisantes.

Transports quotidiens – Une étude de l’agence d’urbanisme Institut Paris Région, citée par TV5, dresse un bilan de la fréquentation des transports en commun ferrés d’Ile-de-France. Il ressort ainsi que, en raison notamment de nouvelles habitudes de télétravail, de grandes disparités existent entre certains jours de la semaine. La fréquentation du vendredi matin est inférieure à 24% de celle des mardis. Et une simulation prévoit des trains surchargés mardi et jeudi et délaissés lundi et vendredi. L’étude préconise donc une réduction de l’offre de transport sur ces derniers et encourage le lissage des heures de pointe en accord avec la région, les acteurs du transport et les entreprises.

Mauvais plastique – Selon une étude de l’Observatoire régional des déchets en Ile-de-France (Ordif), dévoilée par le JDD, seuls 14% des déchets plastique sont recyclés en région parisienne. Loin des 24% atteints au niveau national. L’article rappelle que la première région économique d’Europe affiche pourtant l’ambitieux objectif d’éradiquer les emballages plastiques d’ici 2030 quand la loi, elle, vise 2040. Elle ambitionne également de recycler la moitié de ses déchets plastiques d’ici 2025.

Un train n’en cache plus un autre – Matériels roulants non disponibles, centres de maintenance surchargés (en raison notamment des conditions climatiques), manque de personnel pour assurer l’entretien… Autant de raisons, recensées par le site Actu.fr qui expliquent que la SNCF supprime la moitié de ses trains sur certaines lignes TER, dont celle reliant Lyon à Grenoble, jusqu’à la fin du mois. Une décision, surprise, qui a déclenché la colère de la région et des associations d’usagers.

Et aussi…

Pour mieux comprendre son rôle et ses tâches, la Cnil publie un guide du délégué à la protection des données [cnil.fr] ;

La ville de Paris inaugure trois sites pilotes dont le but est d’endiguer la disparition de plus de 70% des moineaux depuis les années 2000 [Centre presse].