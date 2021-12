« Demain, les métropoles devront avoir la capacité d’attirer les talents »

Développement local

Publié le 07/12/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le cabinet de conseil en immobilier d'entreprise CBRE présentera le 8 décembre au Simi à Paris une étude intitulée "les régions, vers un équilibre des territoires", qui met en avant une analyse des atouts des territoires au-delà des simples critères économiques. Christelle Bastard, responsable des études transverses et prospectives, en présente quelques enseignements.

Votre étude démontre-t-elle une baisse d’intérêt pour les métropoles ?

Notre étude se fonde sur des données publiques qui datent d’avant la crise sanitaire, les données plus récentes ne sont pas encore disponibles. Il y a trois ans nous avions réalisé une étude sur le potentiel de croissance des métropoles régionales, nous avons donc voulu réinterroger les constats que nous avions faits, au regard de la crise, en incluant d’autres indicateurs que les indicateurs strictement économiques. La tendance qui se dessinait avec la montée en puissance des métropoles régionales s’est accélérée avec la crise sanitaire, le développement du télétravail.On va vers une organisation du territoire plus maillée autour d’un réseau de grandes villes et de villes moyennes. De ...