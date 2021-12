Les services d’eau en régie recrutent

Des transferts de compétences à la création de régies, les services d’eau et d’assainissement sont en pleine ébullition. Avec à la clé de nombreux recrutements, pas toujours faciles à pourvoir.

Transfert de la compétence assainissement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), loi sur la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations (Gemapi), stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (Socle), gestion des eaux pluviales urbaines (Gepu), réutilisation des eaux usées traitées (REUT), etc. Pas de temps mort pour les services de l’eau et de l’assainissement. « Réglementairement, on n’est jamais tranquilles deux ans de suite », résume Mathieu Wicquart, directeur de l’eau et de l’assainissement à l’agglomération du Mans.

Dernier en date, le premier plan national ...