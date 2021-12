« La transition écologique doit répondre à une réalité objective »

Bâtiment

Le CD2E accompagne les collectivités, les bailleurs, les entreprises et les porteurs de projets dans leur transition vers des pratiques et un modèle économique plus écologiques. Cette structure pionnière fête cette année ses vingt ans. Détails avec sa directrice, Frédérique Seels.

