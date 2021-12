Finances locales

L’amélioration des finances départementales cache des incertitudes pour les années à venir

Publié le 07/12/2021 • Par Isabelle Raynaud Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu expert santé social, Actu experts finances, France, Toute l'actu Santé Social

Au lendemain de leurs assises, les départements se portent plutôt mieux financièrement que ce que l’on pouvait imaginer au début de la crise sanitaire grâce à une envolée des droits de mutation à titre onéreux et une faible augmentation du RSA. Néanmoins des inquiétudes demeurent. Réforme des allocations chômage, recentralisation du RSA et ses conséquences sur la péréquation, coût de l'autonomie... Les finances locales devraient rester dans les années à venir un thème de bataille entre les départements et l'Etat. Surtout que les présidents de départements sont encore nostalgiques de la perte de la taxe foncière, leur dernier impôt avec pouvoir de taux.

