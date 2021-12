Présidence française de l’UE : comment vos communes peuvent-elles participer ?

Publié le 03/12/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

La France assurera la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne durant le premier semestre 2022. Si les collectivités ne sont pas directement concernées par cet évènement, elles peuvent se saisir de cette occasion pour parler et faire parler d’Europe. D’autant que de nombreuses réunions avec les partenaires européens seront organisées à travers le pays.

La présidence du Conseil de l’UE est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour une période de six mois. Pour assurer une continuité dans les travaux menés, l’État membre qui assure la présidence travaille en étroite coopération avec les deux présidences qui vont lui succéder (le ‘trio’). Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France présidera le Conseil de l’Union européenne, dans le cadre du trio composé de la France, de la République tchèque (qui assurera la présidence au deuxième semestre 2022) et de la Suède (en charge de la présidence au premier semestre 2023).

Le nombre grandissant d’États composant l’Union (de 6 en 1957 à 27 aujourd’hui) a fait de la présidence un évènement rare. Auparavant, la France présidait l’institution tous les deux ans et demi, alors qu’elle doit maintenant patienter 13 ans. Cette rareté rend cette présidence encore plus marquante pour le pays qui l’assure.

La présidence a deux missions principales :

Planifier et présider les sessions du Conseil et les réunions de ses instances préparatoires ;

Représenter le Conseil dans les relations avec les autres institutions de l’Union européenne.

La présidence tournante du Conseil de l’Union européenne sera une occasion pour la France d’inscrire à l’agenda européen certaines de ses priorités. Le président de la République, Emmanuel Macron, présentera officiellement ses priorités devant le Parlement européen le 19 janvier 2022 à Strasbourg, lors de la session plénière. Plusieurs enjeux devraient être à l’ordre du jour dont :

le suivi du Plan de relance européen pour une relance économique et sociale efficace et juste,

l’accompagnement des transitions numériques et écologiques avec notamment la mise en œuvre du Pacte vert,

la souveraineté européenne affirmée sur plusieurs sujets essentiels, notamment Défense, Santé, Numérique,

C’est également lors de la présidence française que seront rendues les premières conclusions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, consultation publique à laquelle tous les citoyens, et en particulier les jeunes, sont invités à s’exprimer sur les orientations qu’ils souhaitent donner à L’Europe, les politique menées et le degré d’ambition de l’Europe.

Ne pas confondre Conseil de l’UE, Conseil européen et Conseil de l’Europe !

Le Conseil européen et le Conseil de l’UE sont des institutions de l’Union européenne.

Le Conseil de l’UE, représente les gouvernements des États membres de l’UE et réunit leurs ministres par domaines de compétence. Il est présidé à tour de rôle par chaque État membre pour une période de six mois. Il a une fonction législative.

Le Conseil européen réunit les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Union européenne. Il fournit à l’Union “l’impulsion nécessaire à son développement” et définit “les orientations politiques générales”.

Le Conseil de l’Europe, quant à lui, est une organisation internationale distincte de l’UE. Son siège est à Strasbourg, il rassemble 47 États de l’Europe. Sa mission est de promouvoir la démocratie et de protéger les Droits de l’Homme et l’État de droit en Europe.

Profiter de la PFUE pour parler d’Europe

Assurer la présidence du Conseil de l’UE permet à un pays de mettre en lumière les grands sujets européens auprès de sa population. C’est une occasion unique pour les territoires de parler d’Europe, de rapprocher l’Europe de ses citoyens, et de les éclairer sur les actions et les valeurs européennes. Vous pouvez saisir cette opportunité en vous appuyant sur les ressources en ligne disponibles via la Représentation de la Commission européenne en France ou via le site d’information Toute l’Europe. Vous pouvez également contacter le relais Europe direct le plus proche de chez vous : 48 points de diffusion sont labellisés à travers le pays avec pour mission de répondre aux demandes et d’animer le débat européen sur leur territoire, en s’appuyant sur une communauté d’experts.

Et pour mieux en parler, pourquoi ne pas vous familiariser avec le fonctionnement des institutions européennes ? Pour cela, vous pouvez conduire une délégation à Bruxelles ou à Strasbourg pour mieux comprendre le rôle et l’action des différentes institutions européennes (Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l’UE, Comité des régions, etc.) en rencontrant sur place des interlocuteurs pertinents. La Représentation de la Commission européenne en France peut vous accompagner dans cette démarche et vous propose des visites sur mesure dans le cadre des actions de son Pôle territorial.

La Représentation propose également, dès janvier 2022, de courts webinaires d’informations construits comme une première approche du fonctionnement des institutions et des politiques européennes. Ils permettront aux élus locaux et leurs agents de mieux appréhender le rôle de l’Europe et l’impact de ses actions sur leur commune. Page d’inscription en ligne : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/webinaireeuropedescommunes

À Marseille, un sommet européen pour les collectivités Les 3 et 4 mars 2022, Marseille accueillera le 9e sommet des villes et régions d’Europe. Tous les deux ans, cet évènement organisé par le Comité des régions rassemble des élus locaux pour « relever les défis futurs de l’UE ». Cette édition visera à « accroître l’impact et la portée de la Conférence sur l’avenir de l’Europe ». Selon l’organisateur, « les voix des régions et des villes doivent être entendues et écoutées, car elles sont des contributeurs indispensables au projet européen et jouent un rôle essentiel afin de mettre les citoyens au cœur de l’Europe ». Le sommet interviendra juste avant la session plénière finale de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, ce qui permettra de débattre des demandes et propositions des villes et régions. Une enquête en ligne est proposée dans ce cadre. https://cor.europa.eu/fr/summits/2022

