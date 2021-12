Le ménage des collèges revu du sol au plafond avec les agents

Prévention

Publié le 09/12/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu Education et Vie scolaire

Afin de lutter contre la pénibilité liée au nettoyage de ses collèges, le départe­ment a élaboré une nouvelle stratégie globale de travail.

[Charente-Maritime, 3 230 agents, 647 100 hab.]

C’est une petite révolution que sont en train de vivre les 300 agents d’entretien des 51 collèges du département de la ­Charente-Maritime, à travers la transformation à 360° de leur méthode de travail. Il était temps, car le tableau clinique de ces personnels avait de quoi inquiéter. « Le taux d’­absentéisme est passé de 12 %, en 2018, à 13,5 %, en 2019. Année durant laquelle nous avons comptabilisé 1 848 jours d’arrêt pour accident du travail et 2 109 pour maladie professionnelle », rapporte ­Caroline ­Aloé, vice-présidente du département chargée de l’éducation et des collèges.

Testé et approuvé

Après plusieurs tentatives d’évolution infructueuses, le département décide, en 2019, d’opérer un changement radical de méthode pour limiter la pénibilité du travail et l’exposition aux produits chimiques, mais aussi pour gagner en efficacité. Une chargée de mission « qualité », ­Inga ­Zilina, est recrutée cette année-là et un groupe de travail est constitué avec cinq établissements pilotes, ­associant des agents d’entretien et les équipes de direction des collèges, celle des ressources humaines et celle de l’immobilier, des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le ­médecin de prévention.

« Nous nous sommes fixés comme objectif de travailler sur quatre dimensions : le matériel, la chimie, l’organisation et la formation », précise ­Caroline ­Aloé. La première décision a été de remplacer les produits d’entretien par des centrales de production d’eau ozonée qui permet de nettoyer, désinfecter et désodoriser écologiquement 90 % des surfaces. L’année scolaire 2019-2020 a été mise à profit pour essayer de nouveaux matériels. « Tout ce qui a été retenu a été testé et approuvé par les agents comme étant quelque chose de réaliste et aidant », rapporte ­Inga ­Zilina.

Un référentiel commun – comprenant douze protocoles en fonction des espaces à nettoyer – a aussi été coécrit, testé, amendé et approuvé par les agents. Une formation d’une journée aux nouveaux protocoles est incluse dans leur plan de formation et un ambassadeur de la méthode est nommé par collège « pour veiller à ce que les mauvaises habitudes ne reviennent pas », précise-t-elle.

En pratique, l’agent part avec son chariot pré-équipé en lingettes. Il en utilise une pour une surface donnée, puis en change. « Ainsi, il travaille toujours avec de l’eau propre et le poids des charges est diminué. Grâce à ces microfibres pré-imprégnées, on évite aussi les chutes de plain-pied auparavant causées par l’eau laissée par les serpillières », détaille ­Eric ­­Sorton, chef adjoint du service « prévention » du département.

Réduction des risques

Le nouveau matériel permet de supprimer des mauvais gestes et de limiter les troubles musculo­squelettiques au niveau des épaules, des coudes et du dos. Le risque chimique et la qualité de l’air sont également améliorés. La phase pilote terminée, un déploiement de la méthode est prévu jusqu’en 2024 à raison de douze à treize collèges par an.

Sur quatre ans, 980 000 euros seront investis. En parallèle, 927 000 euros d’économie­ sont prévus grâce, notamment­, aux économies d’eau. Pour 100 mètres carrés de surface, 75 centilitres d’eau sont utilisés, contre 15 litres auparavant. « Au départ, les agents étaient réticents car on changeait pas mal de choses. Mais nous avons fait une enquête de satisfaction auprès des cinq collèges pilotes et 100 % des répondants ont dit qu’ils ne souhaitaient pas de retour en arrière », indique Caroline Aloé.

« Tout est plus simple et moins fatigant » Nathalie Favard, agente d’entretien au collège Albert-Camus de La Rochelle « Je travaillais, avant la rentrée 2021, au collège de ­Courçon qui faisait partie des établissements choisis pour expérimenter la nouvelle méthode de nettoyage. Tout le matériel a changé : le chariot, le balai de sol, le kit pour les vitres, le balai télescopique pour faire les tables et les tableaux, le plumeau microfibres pour passer derrière les radiateurs et les dessus-de-porte… Tous ces équipements sont plus légers et plus maniables. Les mouvements sont moins amples et moins nombreux. Tout est plus simple, plus rapide et moins fatigant. J’ai dû repasser à l’ancienne méthode car je suis dans un collège qui n’a pas encore été équipé. A priori, ce sera fait en juillet 2022. J’ai tout de suite vu la différence. Dès les premiers jours, j’ai eu des maux de tête à cause des produits utilisés. En attendant que l’on reçoive le nouveau matériel, j’ai demandé à la direction que l’on utilise des produits moins nocifs. »