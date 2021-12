Changement pour certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte

Social

Publié le 02/12/2021

Prise en application de l’article 108 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, une ordonnance du 1er décembre met en œuvre des engagements de réforme du système local de sécurité sociale pris dans le cadre du Plan pour l’avenir de Mayotte.

Elle porte notamment sur l’amélioration des droits à la retraite des futurs pensionnés et étend d’autres prestations sociales existant sur le territoire métropolitain et dans les départements et régions d’outre-mer. Elle vise aussi l’application de la branche autonomie du régime général de sécurité sociale.