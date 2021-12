Concours - QCM

Publié le 01/12/2021 • Par La Rédaction • dans : Quiz

Lancez ce test de 15 questions pour savoir si vous possédez les connaissances de base sur l'Union européenne. C'est le bagage minimal pour se présenter à une épreuve de concours ou d'examen de la fonction publique. Vous êtes prévenu !

Les réponses à ce quiz constituent un socle de connaissances minimales sur l’Union européenne. Celles que vous ne pourrez pas ignorer lorsque le jury vous interrogera, ou dans le cas d’une épreuve écrite.

Il est fortement recommandé d’approfondir ce thème de révision, l’UE, en consultant les autres dossiers sur le sujet, ici, avec nous, et sur les sites web des institutions européennes elles-mêmes.

Attention, les jurys des concours (examens) de la fonction publique accordent de plus en plus d’importance à la culture européenne du candidat. Et ce quelle que soit la catégorie de la sélection. A vous de jouer !

