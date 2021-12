Les pistes du Shift Project pour décarboner la culture en question

Développement durable

Publié le 02/12/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Le Shift Project, groupe de réflexion sur la décarbonation de l’économie, a publié le 30 novembre son rapport final sur le secteur de la culture. Le débat qui a suivi la présentation de ce document a mis en lumière les difficultés que les acteurs culturels ont à surmonter.

Comme tout autre secteur d’activité, la culture contribue aux émissions de gaz à effet de serre : à travers ses bâtiments, qu’il faut chauffer et éclairer, les consommables et les équipements que les professionnels et les artistes utilisent (papier, matériaux pour les arts visuels, projecteurs, équipements scéniques, décors etc.), les déplacements qu’elle génère (circulation des professionnels et des artistes, déplacement du public).

Cinq dynamiques de transformation écologique pour la culture

A partir de ce constat, l’équipe du Shift Project a étudié les mesures écoresponsables envisageables pour que la culture contribue à la transition écologique. Son rapport, publié le 30 novembre, indique ainsi une direction à prendre et décline des mesures à mettre en œuvre dans quatre ...