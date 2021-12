Le profil de la patronne de l’ENA du futur suscite des réactions mitigées aux ETS

HAUTE FONCTION PUBLIQUE

Alors que les entretiens territoriaux de Strasbourg débutaient mercredi 1er décembre, le gouvernement a dévoilé le nom de celle qui dirigera l'Institut national du service public (INSP) qui doit remplacer l'ENA au 1er janvier 2022. C'est Maryvonne Le Brignonen, directrice de Tracfin, qui prend la tête de l'école de formation de la haute fonction publique. Les réactions, vues et entendues, aux ETS.

Maryvonne Le Brignonen, 46 ans, a été nommée en Conseil des ministres pour une durée de quatre ans, directrice de l’École nationale d’administration, préfiguratrice de l’Institut national du service public, à compter du 6 décembre 2021.

C’est « une femme d’expérience et un exemple de méritocratie républicaine, à laquelle je suis particulièrement attachée », s’est réjoui dans un communiqué Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. « Au sein de la direction générale des finances publiques, elle a su démontrer sa capacité à porter avec succès un projet de transformation et de simplification de grande envergure bien connu des Français, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu », met en avant la ministre.

Diplômée de l’École supérieure de commerce de Toulouse, elle est passée par le secteur privé avant d’intégrer l’ENA en 2007 (promotion Emile-Zola), puis d’opter pour l’inspection des finances à sa sortie en 2010. Elle dirigeait Tracfin, cellule de renseignement financier chargée de la lutte contre la criminalité économique et financière, depuis l’été 2019.

Début novembre, le ministère avait indiqué que deux hommes et deux femmes restaient en lice pour prendre la tête de l’INSP.

Amélie de Montchalin lui remettra « une feuille de route dans les prochains jours, ainsi que des moyens supplémentaires ». Une semaine plus tôt, son entourage indiquait qu’il lui reviendra la tâche d’approfondir les idées de la mission [Bassères] pour définir les orientations de l’école. […] De maintenir le modèle d’école d’application d’excellence », interagissant mieux que ne le faisait l’ENA avec le milieu de la recherche et au niveau international.

Le rapport du directeur général de Pôle emploi, Jean Bassères, préconise entre autres de « mettre en place un accompagnement des élèves via un conseil de professionnalisation en vue d’une plus grande personnalisation des enseignements »… Comme le fait l’Inet, a « agréablement » relevé son directeur, Franck Périnet.

Mais n’était-il pas attendu d’aller plus loin, compte tenu des « bons points » régulièrement adressés à la FPT tout au long de la réforme de l’ENA, avec la nomination d’une personne provenant de ses rangs à la tête de l’INSP ?

« Déjà, est-ce qu’il y a eu des candidatures ? Je ne le sais pas. L’orientation que prend le projet, en laissant à l’Inet ses marges de manœuvre, et sans toucher aux spécificités de la territoriale me va », réagit Franck Périnet, dans les allées des Entretiens Territoriaux de Strasbourg (ETS).



Occasion manquée

Cette année, les élèves des classes prépas talents pouvant mener à l’INSP étaient accueillies aux ETS. L’un d’eux confiera un point de vue différent, sous couvert d’anonymat : « Nommer une personne issue de la FPT ou, mieux, de la FPH, après la période que nous venons de vivre, aurait été symboliquement fort. Cela aurait aussi été la preuve par l’exemple que la véritable mobilité interversant n’est pas un mythe. »

Même sentiment exprimé par un DGS dans les allées du Palais de la musique et des congrès de Strasbourg : « La réforme paraît bien pâlotte. Il n’y aurait de symbolique que le changement de nom de l’ENA, finalement. »

A ses côtés, une autre DGS raille : « tu exagères, c’est une femme tout de même ! » D’ailleurs, « preuve de la détermination [du gouvernement] à poursuivre la féminisation de l’encadrement supérieur de l’État », le gouvernement nommera aussi, prochainement, Emilie Piette, actuellement secrétaire générale du ministère de la Transition écologique et solidaire, à la tête de la nouvelle délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État [Diese]. »

Au cours de la table ronde sur « La place des cadres territoriaux dans le nouveau contexte de démocratie sociale », plusieurs représentants syndicaux ont, de leur côté, dit craindre que l’expérience professionnelle – dans le secteur privé et le secteur financier – de Maryvonne Le Brignonen déteigne sur la réforme de la scolarité des hauts fonctionnaires qu’il lui reste à construire. Tous espèrent qu’à l’INSP, comme à l’Inet, l’enseignement du dialogue social sera amélioré.

Désignation cohérente

Mais globalement, tant que le modèle de l’Institut national des études territoriales n’est pas remis en cause, cette nomination ne surprend et n’émeut pas plus que cela.

Interrogée en marge des ETS, Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT, évoque même une désignation cohérente : « Maryvonne Le Brignonen semble avoir un parcours assez mixte, avec des passages dans le public et le privé et à des postes opérationnels. Désigner une fonctionnaire issue de la fonction publique d’État pour préfigurer l’INSP est logique. Si une réforme de la même ampleur avait lieu dans la territoriale ou l’hospitalière, nous aurions souhaité quelqu’un issu des versants concernés. »

Au-delà de cette nomination et des moyens supplémentaires annoncés, Mylène Jacquot assure qu’elle restera attentive au rapprochement entre le futur institut et le monde académique. « La formation des haut-fonctionnaires est un enjeu d’avenir, pas seulement un apprentissage de la maitrise des procédures administratives. Il faut former des cadres qui sauront faire face aux enjeux de demain. »

Philippe Soubirous, secrétaire fédéral de la Fédération générale des fonctionnaires de FO et membre du conseil d’administration de l’ex-ENA, reste également prudent. « Nous ne nous crispons pas sur une personne et nous souhaitons le succès de Maryvonne Le Brignonen ; mais, dans le contexte général, elle n’est que l’exécutrice. Elle a été désignée alors même que le projet de texte de la création de l’INSP n’est pas encore dans les tuyaux », fustige le syndicaliste.

« Dans un contexte de dialogue social ordinaire, on devrait soumettre aux syndicats les projets de textes qui concernent les établissements qui forment à la fonction publique. Par ailleurs, les organisations syndicales n’ont pas été auditionnées concernant la nouvelle délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE) ou durant l’élaboration du rapport Bassères ».

Bientôt un nouveau projet d’administration pour le CNFPT Le CNFPT travaille actuellement à son projet d’administration pour les six années à venir. Il se fonde sur une ambition réaffirmée : « le CNFPT doit être un acteur majeur des transitions professionnelles, qu’elles soient choisies ou subies. Nous souhaitons améliorer nos offres de formations et leurs contenus, la qualité de nos intervenants et poursuivre la progression de ces dernières années avec des bases qui sont déjà solides », a expliqué son président, François Deluga en ouverture des ETS 2021. « Notre devoir est de former les agents à une société plus humaine et plus juste. Nous allons également poursuivre notre territorialisation et travailler davantage en réseau. »

Et de poursuivre : « Ce que demandent les citoyens, c’est un service public dans tous les territoires […] Je ne comprends pas que certains participent, en vue de la présidentielle, à cette course à l’échalote s’agissant du nombre de fonctionnaires. Contrairement aux idées reçues, la France n’a pas plus de fonctionnaires qu’en Belgique, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. Arrêtons avec cette lecture quantitative ! »

