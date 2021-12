Révisions - L'Union européenne

Publié le 01/12/2021

L'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'Union européenne avant de passer un concours de la fonction publique : structure, institutions et moyens d'action. Télécharger votre fiche de connaissances et n'oubliez pas de répondre au QCM correspondant !

Quel que soit le concours préparé, le candidat à un concours ou à un examen de la fonction publique dispose ici de l’essentiel des connaissances à posséder concernant l’Union européenne.

Le fichier à télécharger en bas de page, accessibles aux seuls abonnés, constitue en effet la synthèse des trois dossiers à réviser pour le concours :

Au sommaire de cette fiche de synthèse

I. La structure de l’Union européenne

1. Le cadre de la construction européenne

2. Les objectifs de l’Union européenne

3. La nouvelle stratégie « Europe 2020 »

4. Les principaux symboles de l‘Union européenne

5. La citoyenneté européenne

6. Les principaux traités européens

7. L’élargissement de l’Union européenne

II. Les institutions européennes

1. Le fonctionnement institutionnel de l’Union européenne

2. Le « triangle institutionnel »

3. Les autres institutions européennes

III. Les moyens d’action de l’Union européenne

1 – Le cadre de la construction européenne

La construction européenne est née de la volonté d’hommes politiques visionnaires (Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer) dont l’ambition était de préserver et favoriser l’établissement d’une paix durable, et d’assurer la prospérité économique de l’Europe. Ces objectifs sont mis en avant par Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, dans sa déclaration du 9 mai 1950, qui lance le processus de construction d’une Europe communautaire.

Plus qu’une confédération d’États, moins qu’un État fédéral, l‘Union européenne est un partenariat économique et politique unique en son genre, qui réunit aujourd’hui 27 pays européens démocratiques (autrefois 28, avant le départ du Royaume-Uni en janvier 2020). Avec ses 24 langues officielles et une population de presque un demi-milliard d’habitants, l’Union européenne couvre une large partie de l’Europe. Depuis sa création, elle a œuvré pour apporter la prospérité et la stabilité à ses citoyens. L’Union européenne se veut une société équitable et humaine, engagée dans la promotion de la prospérité économique. […]

