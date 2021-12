Loi Climat et résilience : des outils afin de verdir la publicité

Publié le 01/12/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Publiée le 24 août 2021, la loi Climat et résilience comporte de nombreuses dispositions qui concernent directement les collectivités. Cette première analyse de notre série consacrée au décryptage de cette loi revient sur les mesures encadrant la publicité.

Intitulé « Consommer », le titre II de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ­portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la ­résilience face à ses effets (dite « loi climat et résilience ») comporte un chapitre ­destiné à « encadrer et réguler la publi­cité » (art. 7 à 22). Ces articles prévoient de nouveaux instruments juridiques qui permettent de développer une « communication verte ».

L’encadrement du contenu publicitaire

L’un des principaux objectifs de la loi « ­climat et résilience », inspiré des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, vise à réguler la publicité afin d’en réduire l’impact sur l’environnement (1).

Parmi ses principales dispositions, la loi interdit la publicité faisant la promotion de certains produits émetteurs de gaz à effet ...

