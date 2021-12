« Il faut fusionner les départements avec les régions ou mutualiser leurs compétences »

[Entretien] Loi « 3DS »

Publié le 01/12/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dans le cadre de l'examen de la loi «3DS», le député Christophe Jerretie (Modem) souhaite réformer le millefeuille territorial. Il se doute bien que ces amendements seront difficilement adoptés cette fois-ci, mais c'est l'occasion pour lui de faire avancer l’idée d’une réforme institutionnelle lors de la prochaine mandature. Entretien.

Vous souhaitez déposer deux amendements pour modifier le millefeuille territorial lors de l’examen de la loi « 3DS ». Quels seront leur contenu ?

J’ai le projet de proposer deux amendements en séance : fusion des départements avec les régions et mutualisation de certaines compétences. Il faut clarifier certaines compétences sur les politiques publiques d’aménagement et de cohésion des territoires. On a le bloc communal, il faut créer un bloc territorial regroupant les départements et les régions. Mais techniquement, il y a un risque d’irrecevabilité si je n’arrive pas à les raccrocher à un article du texte, surtout que bon nombre d’amendements introduits par le Sénat ont été retoqués en commission à l’Assemblée nationale, ce qui réduit les possibilités. Il y a aussi un risque ...